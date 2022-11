Fãs de Kanye West tentam angariar dinheiro para ajudar o rapper a tornar-se novamente multimilionário

Após a Adidas acabar com a parceria com Kanye West, no seguimento dos comentários antissemitas do cantor, o rapper perdeu o seu estatuto de bilionário. Como forma de resposta, os fãs do cantor utilizaram o GoFundMe, a plataforma de crowdfunding, de modo a angariar dinheiro para restabelecer o estatuto de bilionário do rapper.Foram várias as campanhas que surgiram no GoFundMe após a Adidas mencionar o fim da parceria com Kanye West, estando entre elas a campanha que tem como título "Tornar o Kanye West bilionário outra vez".Segundo a Forbes, o acordo do rapper com a Adidas apresenta um valor estimado de 1,5 mil milhões de dólares. Sem esse acordo, o património do artista ronda os 400 ilhões de dólares. Recporda-se que foi a revista Forbes que retirou a Kanye West o estatuto de bilionário.Contudo, a GoFundMe já removeu todas as angariações de fundos relacionadas com o artista, segundo informação avançada pelo site Rolling Stone