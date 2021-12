Com novos desafios profissionais em mãos na SIC, Fátima Lopes vive também uma fase feliz no plano pessoal. De acordo com a ‘Nova Gente’, a apresentadora, de 52 anos, voltou a encontrar o amor ao lado de Jorge Cristino, de 42, um homem que nada tem a ver com o meio da televisão, mas que não é completamente desconhecido.