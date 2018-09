A festa ‘Os melhores anos’ realiza-se este sábado à noite no Expocenter, em Viseu.

A festa ‘Os melhores anos’ realiza-se este sábado à noite no Expocenter, em Viseu. O grupo Visabeira preparou um espetáculo para assinalar o 25º aniversário do evento, que este ano contará com a atuação do músico António Zambujo e com um desfile de moda assinado pela estilista Fátima Lopes. Depois de Paris, segue-se Viseu.