Ângelo Rebelo apareceu com uma nova namorada na ModaLisboa. A estilista estava no mesmo desfile.

08:47

O desfile de Filipe Faísca ficou marcado pelo amor. Na plateia, o cirurgião plástico Ângelo Rebelo surgia, pela primeira vez, com a nova namorada, Susana Martinho. Os dois mostraram-se cúmplices durante a apresentação da coleção do estilista nacional e não se importaram com o facto de, no mesmo espaço, se encontrar a ex-mulher do médico, Fátima Lopes, com quem o médico foi casado quase dois anos.