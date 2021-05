Fátima Lopes reage a provocação polémica de Goucha. Apresentador chamou-lhe 'Santinha'

A amizade de Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes já viveu dias mais felizes... O apresentador causou polémica durante o encontro com Cristina Ferreira ao revelar manter o contacto com Júlia Pinheiro e foi nesse momento que lançou uma provocação à ex-estrela da TVI.



"Protege-te que a Santinha vai a caminho". A frase fazia referência à aparição de Fátima Lopes no programa das tardes da SIC. A apresentadora esclareceu: "Chamou-me [Santinha] algumas vezes no passado e eu disse-lhe que não queria que ele me chamasse, porque não gosto. Eu tenho um nome. É Fátima Lopes".

