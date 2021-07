aqui. Leia a notícia completa,

Afastada do pequeno ecrã desde janeiro, quando abandonou a TVI ao fim de uma década, Fátima Lopes tem-se dedicado a outros projetos fora da televisão. No entanto, iniciou esta semana um período de férias em família. "Agora sim, vou finalmente descansar uns dias com os meus filhos", anunciou, depois de conduzir uma conferência.