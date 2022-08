Alec Baldwin disparou a arma que, em outubro de 2021, matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante a rodagem do filme ‘Rust’. A afirmação é do gabinete de comunicação do FBI e desmente o ator de 64 anos que, na altura do incidente, garantiu não ter premido o gatilho. As perícias, porém, dizem o contrário.





