Fernanda Antunes e filhos de Tony Carreira já estiveram com o cantor no hospital

O regresso de Tony aos palcos, que estava marcado para o dia 23 de julho, deverá ficar em suspenso de forma a que Tony possa recuperar totalmente do enfarte.



O cantor deverá ainda ser aconselhado a deixar para trás alguns dos vícios nos quais admitiu, em conversa com Manuel Luís Goucha, ter-se refugiado nos últimos tempos, como o tabaco e o álcool.

A ex-mulher Fernanda Antunes e os filhos de Tony Carreira já estiveram com o cantor no Hospital de Faro, onde este se mantém sob observação depois de ter sofrido, na passada quarta-feira, um enfarte do miocárdio.Ao que oapurou junto de fonte hospitalar a família entrou no hospital apreensiva mas saiu "tranquila".