Fernanda Serrano cada vez mais próxima do ex-marido

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos estão inseparáveis. Depois de ter avançado que os dois passaram o Natal juntos na Quinta do Peru (Sesimbra), o ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, revela agora que a atriz, de 50 anos, e o empresário, de 52, estão a passar férias na serra da Estrela com os filhos.



"Já estão há vários dias na serra da Estrela, pelo menos desde terça-feira", começou por contar Adriano Silva Martins, na quinta-feira, no programa apresentado por Maya e Rui Oliveira, adiantando alguns detalhes acerca desta viagem.









