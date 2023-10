Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos dão nova oportunidade à relação

Fernanda Serrano, de 49 anos, e Pedro Miguel Ramos, de 52 estiveram juntos recentemente na ModaLisboa, no Pátio da Galé, uma vez que o filho mais velho do ex-casal, Santiago, de 18 anos, desfilou pela primeira vez com as roupas do estilista Carlos Gil.



"É a primeira coleção de homem do Carlos Gil e como ele conheceu o Santiago no ano passado, lá deve ter visto alguns requisitos que fariam agora sentido aplicar nesta coleção e convidou-o", revelou a atriz da TVI à ‘Vidas’, que esteve acompanhada pelas filhas Laura, de 15, e Maria Luísa, de 14.









Ver comentários