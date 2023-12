Cinco anos depois do divórcio, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos estão novamente juntos. Se dúvidas houvesse, deixaram de existir, já que o ex-casal vai passar o Natal unido e na companhia dos quatro filhos. A revelação foi feita por Maya e Rui Oliveira no programa ‘Noite das Estrelas’ (CMTV).



A reconciliação da atriz e do empresário é cada vez mais evidente.









Ver comentários