Apaixonada e a viver uma das melhores fases da sua vida, Fernanda Serrano faz questão de o mostrar, mas esta semana surpreendeu ao aparecer, pela primeira vez, de mãos dadas com o seu novo amor num evento público. A atriz de 47 anos escolheu a companhia do personal trainer Ricardo Pereira para assistir à estreia da peça ‘Perfeitos Desconhecidos’, com Sara Barradas e Ana Guiomar, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Dias depois, em conversa com Manuel Luí...