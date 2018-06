Atriz, de 44 anos, mostrou-se elegante no lançamento do livro de Sofia Ribeiro.

08:39

Foi durante o lançamento do livro de Sofia Ribeiro, 'Confia', que Fernanda Serrano surgiu com uma imagem renovada. Mais magra, a atriz não deixou ninguém indiferente pela sua elegância e foi das celebridades mais notadas no evento.