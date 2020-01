Fernanda Serrano feliz após anos de discussão, mágoa e dívidas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fernanda Serrano teve de lutar, e muito, para hoje ter uma nova vida, feliz, ao lado do personal trainer Ricardo Pereira. Os últimos dois anos de casamento com Pedro Miguel Ramos foram um verdadeiro calvário para a atriz, que tentou várias vezes acabar com a união, mas enfrentou a oposição do empresário."A Fernanda suportou muita coisa e já não estava feliz há muito tempo, mas o Pedro não queria sair de casa ... < br />