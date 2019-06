Fernanda Serrano de rastos e a sofrer pelos filhos após divórcio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando casou com Pedro Miguel Ramos, a 28 de agosto de 2004, Fernanda Serrano imaginava que aquela união ia ser para sempre. Sonhava, desde pequena, com um amor para a vida toda e com uma casa cheia de filhos, e nem sequer deu ouvidos a alguns amigos que lhe diziam, em surdina, que o apresentador de televisão – e ex-marido de Bárbara Guimarães – não era homem para ela.A atriz acreditou no amor que sentia e foi em frente. Teve quatro filhos.... < br />