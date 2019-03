Aos 45 anos, a atriz encanta na passadeira vermelha dos prémios Sophia com vestido transparente e sensual.

Por Rúben Henriques e Rute Lourenço | 09:09

O cinema português esteve em destaque no último domingo com a entrega dos prémios Sophia e as atrizes convidadas estiveram à altura na red carpet do evento, que teve lugar no Casino Estoril.Entre transparências e decotes ousados, Fernanda Serrano, de 45 anos, foi uma das atrizes que mais se destacaram, ao surgir com um vestido que deixava à vista a sua excelente forma física.