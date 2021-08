Fernanda Serrano viaja para o paraíso com novo amor

Depois de uma semana com os quatro filhos no Sul do País, Fernanda Serrano embarcou numa nova aventura, desta vez acompanhada exclusivamente pelo namorado, o personal trainer Ricardo Pereira.Os dois elegeram as Maldivas como o cenário de sonho para uns dias de descanso a dois. “Paraíso. Afinal existe…”, registou a atriz nas redes sociais. Nesta escapadinha romântica, que muitos fãs já intitulam como uma ‘lua de mel’, a estrela da TVI aproveita para queimar os últimos cartuchos antes de voltar ao trabalho. Está escalada como uma das protagonistas da próxima novela do quarto canal, que já se encontra em pré-produção. Enquanto não é chamada, Fernanda é mimada pelo companheiro, que se mostra rendido ao paraíso, com a partilha de fotografias nas redes sociais. Registou em vídeo a primeira ida a banhos e mostrou-se encantado com as águas de temperatura amena.