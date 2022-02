Casada com António Costa desde 1987, Fernanda Tadeu, de 62 anos, tem-se mostrado incansável ao seu lado, especialmente na última campanha eleitoral das legislativas, que culminou numa noite histórica, com o Partido Socialista a conseguir a maioria absoluta. No discurso de vitória, o primeiro-ministro agradeceu-lhe o apoio e descreveu-a como "uma simpatizante muito especial, tão simpatizante que até parecia militante".