Fernanda Tadeu, de 63 anos, mulher de António Costa, de 61, fraturou a mão ao sofrer uma queda na calçada portuguesa de uma rua em Lisboa.



O CM fotografou, esta quinta-feira, a mulher do primeiro-ministro a passear as cadelas do casal, Nana e Docas, perto do local onde reside, na capital, confirmando, assim, a lesão, e contrariando a indicação de que tinha partido uma perna.









