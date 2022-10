Fernando Gomes sofreu um AVC, esta sexta-feira, e foi internado num hospital do Porto. O Correio da Manhã sabe que o Bibota de Ouro, de 65 anos, esteve estável nas primeiras horas depois do sucedido, mas que o prognóstico era ainda bastante reservado.



O Correio da Manhã sabe ainda que na terça-feira foi notada a ausência do portista no Estádio do Dragão, no jogo em que os azuis e brancos venceram os alemães do Leverkusen por 2-0.









Ver comentários