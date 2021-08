Fernando Madureira falido com férias milionárias no Algarve

O chefe da claque dos Super Dragões, Fernando Madureira, garante estar falido. Contudo isso não o impede de desfrutar de umas férias num luxuoso resort no Algarve.O cabecilha da claque do FC Porto está hospedado numa unidade hoteleira de luxo na zona de Vilamoura em que o valor por noite ronda os 500 euros. É o próprio quem faz questão de partilhar as imagens das férias de luxo na sua conta pessoal de Instagram, em que é visível o ambiente de pura diversão com a mulher, Sandra, os filhos e um grupo de amigos. No hotel, Fernando Madureira e a família dispõem de várias piscinas, uma praia artificial e ainda de um serviço cinco estrelas que proporciona o máximo conforto e segurança.