Fernando Rocha reprime ex-concorrente da Casa dos Segredos após comentários polémicos sobre a Covid-19

"O que é que um médico sabe mais do que eu? O que é um médico sabe que eu não saiba? Só por ter estudado mais do que eu? Um médico não tem de saber mais do que eu e eu não tenho de saber mais do que um médico",

O humorista Fernando Rocha condenou os comentários sobre a Covid-19 do ex-concorrente da Casa dos Segredos, Cláudio Viana.referiu o ex-concorrente num vídeo publicado na rede social Instagram.O comediante não tardou a responder também nas redes sociais. "Os burros não existem. Se houver algum burro é porque alguém lhe disse que é burro, porque os burros não existem. É um bicho, eu sou um bicho, tu és um bicho, e o burro o que é? O que é que o burro é mais do que eu? Só porque come um fardo de palha?", atirou Fernando Rocha, que terminou o vídeo dizendo que o coronavírus é, de facto, sério.