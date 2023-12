As filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, completaram na quinta-feira seis anos. A festa aconteceu num espaço em Oeiras, onde estavam presentes várias crianças amigas das duas meninas, que sopraram as velas de cada um dos bolos de forma animada.



Além destes pequenos convidados, a atriz, de 38 anos, contou ainda com a presença do amigo Léo Caeiro (comentador do ‘Manhã CM’) e da grande amiga Maria Odette.









