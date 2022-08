Lula da Silva solidário com famílias “que sofreram ataques racistas” em Portugal após denúncia de Giovanna Ewbank

detida após ter alegadamente proferido

"Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas",





Leia também Giovanna Ewbank faz queixa de mulher à PSP por racismo em restaurante na Costa da Caparica "Minha solidariedade a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem [sábado]. Vamos construir um mundo sem racismo", acrescentou.