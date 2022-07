Ruth Marlene apanhou um susto com o incêndio que deflagrou perto da sua moradia, em Setúbal. “Que Deus nos ajude, fogo aqui junto à minha casa”, escreveu, mostrando imagens onde se vê o fumo ao fundo.Cristiana Jesus, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ (TVI), viveu uma situação semelhante com as chamas a aproximarem-se da sua residência. “É triste ver tudo o que as pessoas construíram ao longo de uma vida ser resumido em cinzas. É desumano, é doentio”.