Para muitos esta é a altura perfeita para viajar. São muitos os famosos que, por estes dias, aproveitam para explorar o Mundo, despedirem-se de 2022 e darem as boas-vindas a 2023 em destinos de sonho.



Elma e Dolores Aveiro estão no Brasil, já que a mãe e a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo decidiram passar a quadra com Katia Aveiro, que vive no país.









Ver comentários