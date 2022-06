Filha de Alec Baldwin revela: "Fiz um aborto porque sei o que é nascer entre duas pessoas que se odeiam"

Ireland Baldwin, filha dos atores Alec Baldwin e kim Basinger reagiu, este domingo, à decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de revogar a lei do aborto e disse que já fez um aborto porque "sabe o que é nascer entre duas pessoas que se odeiam".Segundo a globo, a mulher contou que quando fez o aborto, namorava com um rapaz com quem era muito infeliz. "Ao ver tantas mulheres corajosas a partilharem as suas histórias fez-me pensar como seria a minha vida seria se eu tivesse ficado continuado com aquela gravidez", disse.Num vídeo partilhado nas redes sociais, Ireland Baldwin revelou ainda que foi vítima de uma violação quando era adolescente. Baldwin disse que estava "completamente inconsciente" quando aconteceu e que o ataque "mudou o percurso da minha vida".