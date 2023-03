Filha de Alec Baldwin fez um baby shower num clube de strip

Um clube de striptease seria o último sítio onde alguém se lembraria de fazer uma festa para celebrar a chegada de um bebé. Mas foi essa a opção de Ireland Baldwin, filha dos atores Kim Basinger e Alec Baldwin.

A modelo norte-americana, de 27 anos, vai ser mãe pela primeira vez – fruto da sua relação com o músico André Allen Anjos, mais conhecido por RAC, de 38 – e quis festejar com danças no varão, hambúrgueres, muitas Hello Kitty e chuva de dólares, num clube noturno em Hollywood, na Califórnia, na passada segunda-feira.

A avó Kim Basinger

"Os meus amigos e familiares fizeram-nos um baby shower muito tradicional, como se vê", escreveu, com ironia, na legenda de várias fotografias que publicou no Instagram, onde tem 675 mil seguidores. Na festa, Ireland escolheu um conjunto de lingerie preto, da Victoria's Secret, uma peruca cor-de-rosa e uma faixa que dizia "futura mamã".



Kim Basinger, de 69 anos - estrela do filme Nove Semanas e Meia e retirada do cinema desde 2017 - também não quis perder a comemoração da chegada da sua primeira neta.

Há dois meses, a modelo revelou num podcast que a sua filha se vai chamar Holland e explicou porquê: "Sou Ireland e queremos manter a coerência dando-lhe o nome de outro país, além de que amo a atriz Holland Taylor".