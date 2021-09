Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre, continua sem respostas para o motivo por que foi alegadamente agredida “por um polícia com um bastão” na madrugada de domingo, no Cais do Sodré, Lisboa, quando saía do bar onde trabalha.Após ter revelado que tinha sido “arrastada até ao fim da rua” por um agente, a jovem esclareceu agora que não foi a única pessoa a ser agredida nessa noite.