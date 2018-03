Filha de Ana Malhoa sofre roubo de identidade

Adolescente alertou os seguidores para as contas falsas.

Um dos maiores inconvenientes das redes sociais é certamente o reduzido controlo que temos sob o conteúdo que publicamos. Qualquer pessoa pode usar a nossa imagem com fins diversos e India Malhoa é a mais recente vítima destes crimes da Internet. A adolescente, de 18 anos, avisou os seus seguidores de Instagram que as suas fotografias estão a ser utilizadas em perfis falsos e que apenas é "dona" de uma conta.

"Sobre contas que estão a utilizar fotos minhas, com nomes falsos e a tentar falar com pessoas que conheço e outras que certamente desconheço completamente, não sou eu", informou a adolescente através de Instastories.

A jovem cantora tem mais de 56 mil seguidores na rede social e quer certificar-se que ninguém é enganado com um perfil que usa ilegalmente as suas fotografias. "Esta é a minha única conta no Instagram", escreveu.