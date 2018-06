Filha de Anthony Bourdain sobe ao palco dois dias após a morte do pai

Mãe de Ariane publica foto da adolescente de 11 anos com as botas que o chef lhe deu.

Por J.C.M. | 21:10

Ariane Bourdain chora a morte do pai, o famoso chef americano Anthony Bourdain, que se suicidou na sexta-feira, em França. Mas a rapariga de 11 anos mostra a fibra que os outros reconheciam no pai. Prova disso é a foto que a sua mãe, Ottavia Bordain publicou este domingo no Instagram.A imagem mostra Ariane em palco, agarrada ao microfone durante o que parece ser um concerto rock. A mãe, ex-mulher de Anthony, dirige-lhe uma mensagem emocionada na legenda que acompanha a imagem: "A nossa menina teve um concerto hoje. Ela foi formidável. Tão forte e corajosa. Ela usou as botas que tu lhe compraste. Espero que estejas a ter uma boa viagem, onde quer que estejas".

Anthony Bourdain, conhecido pelos seus programas de viagens que tinham a gastronomia como ingrediente pricipla foi encontrado morto em França, num quarto de hotel. O homem que alcançou a fama quando revelou os segredos mais sórdidos da alta cozinha, no livro "Kitchen Confidential", enforcou-se durante mais uma das suas viagens. Bourdain tinha 61 anos e uma legião de fãs em todo o mundo.



Esteve em Portugal por três vezes a gravar programas para a série "No Reservations". Visitou os Açores - uma viagem de regresso às suas origens nos restaurante portugueses de New Jersey -, Lisboa e Porto.

Ottavia e Ariane vivem em Nova Iorque.