A filha de António Costa, Catarina Tadeu Costa, casou-se na tarde desta sexta-feira, na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique, Lisboa.Catarina chegou pelas 16 horas ao lado do pai, que não escondeu sorrisos. Fernanda Tadeu assistiu ao momento da chegada à igreja com emoção. O primeiro-ministro saudou o noivo, João Rodrigues, com um abraço apertado, entregando-lhe de seguida a filha.