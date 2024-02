Bárbara Norton de Matos, de 44 anos, contou agora como Luz, a filha mais velha (17 anos), foi surpreendida pela notícia do namoro com João Moura Caetano, de 40 - recorde-se que a revelação foi feita a 3 de janeiro, no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, quando foi mostrada a capa da revista ‘Vidas’ de 6 de janeiro. “Isso é a parte mais difícil de gerir. Elas saberem primeiro através de uma revista. Isso é mesmo complicado de gerir. Foi o que aconteceu…”, afirmou a comentadora do ‘Passadeira Vermelha’, no programa ‘What’s Up’ da SIC Mulher.









A atriz falou ainda da surpreendente resposta de Luz quando falaram sobre a relação com o toureiro: “Foi fantástica. Eu a explicar, cheia de vergonha, ‘pois, isto passou-se’ e ela disse-me assim: ‘É a vida da mãe, não tenho nada a ver com isso’. Quer dizer, a minha própria filha dizer isso, está tudo dito. Por isso, os outros não têm mesmo nada a ver com isso.”