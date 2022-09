Maria Guardiola, filha do treinador do Manchester City Pep Guardiola, está empenhada em vingar enquanto influenciadora digital. Depois de uns tempos em que esteve menos ativa nas redes sociais, a jovem de 21 anos voltou em força e tem partilhado conteúdos diariamente com os seus 385 mil seguidores do Instagram.









Além das sessões fotográficas ousadas, Maria usa a plataforma para divulgar algumas parcerias com marcas de moda e beleza.

No plano amoroso, está solteira desde o fim do namoro com o jogador do Besiktas Dele Alli.