A emoção e felicidade tomou conta do casal Mickael Carreira, de 35 anos, e Laura Figueiredo, de 34, ao verem a filha Beatriz, de apenas quatro anos, seguir as pisadas da família. Nas redes sociais, a mulher de Mickael não resistiu a partilhar as primeiras imagens da menina em estúdio a gravar um novo projeto.