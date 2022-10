Durante uma conversa com a companheira, Laura Figueiredo, Mickael Carreira assumiu que teme que a filha, Beatriz, de cinco anos, sofra com o apelido da família. “Acho que, quando tens um apelido, como é o caso do nosso, que tem o seu peso, acabas sempre, principalmente na escola, por sentir... Não diria que é preconceito. Mas é sempre: ‘olha o filho de’. Acho que a Bia, inevitavelmente, vai passar por isso”, disse, no programa de YouTube de Laura Figueiredo, ‘Vamo Que Vamo’.













A empresária explicou que recentemente viveram uma situação desagradável por causa do nome da família. “Eu não reagi muito bem, porque as crianças, às vezes, como não têm noção dos limites, são um bocadinho mais mazinhas do que um adulto, que tem filtros e que sabe o que não pode fazer. Eu fiquei superchateada, mas tu ainda ficaste mais do que eu”, disse. “Eu não posso dizer o que disse...”, afirmou o filho mais velho de Tony Carreira.