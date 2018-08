Filha de Nuno Gomes faz furor nas redes sociais

Jovem completou 19 anos e teve direito a dedicatória do pai.

Começou a aparecer nas revistas em vários eventos públicos ao colo do pai, Nuno Gomes, mas agora Laura Gomes já está uma mulher feita.Na última segunda-feira, o ex-futebolista assinalou o 19º aniversário da filha mais velha, fruto da anterior relação com Isméria de Jesus, e chamou à atenção para a sua beleza.No Instagram, o ex-jogador de futebol partilhou uma fotografia ao lado da sua "princesa", como lhe chama, e fez questão de mostrar aos fãs como a jovem está crescida, apesar de continuar a ser a ‘menina do papá’. "Parabéns princesa!" escreveu na descrição.