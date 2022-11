Meadow Walker, filha do ator que interpretou Brian O'Conner no filme 'Velocidade Furiosa', Paul Walker, revelou que gosta de assistir aos filmes do pai de forma a manter viva a memória do ator.A jovem modelo, de 24 anos, revelou ao Page Six: "Dizem sempre que a primeira coisa que esqueces de alguém é a sua voz, por isso tenho a sorte de ter a voz dele em muitos filmes".Recorde-se que o ator sofreu um trágico acidente de carro, em 2013. Tinha 40 anos.