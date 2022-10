Filha mais velha de Dwayne 'The Rock' Johnson estreia-se como Ava Raine na WWE

A filha mais velha de Dwayne 'The Rock' Johnson fez, esta terça-feira, a sua estreia como lutadora da WWE. Simone, de 21 anos, é faz parte da quarta geração de Johnsons na modalidade, algo que nunca tinha acontecido.A jovem sempre mostrou interesse em seguir as pisadas do pai, mas quer "fazer o seu próprio caminho", disse 'The Rock' aquando da assinatura do contrato 2020.A estreia de Simone Johnson, adiada devido a lesões e recuperações, aconteceu esta terça-feira quando a jovem revelou ser Ava Raine, uma das lutadoras escondidas por detrás da máscara.