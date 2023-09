Daniela Figo, filha mais velha do ex-futebolista Luís Figo, terminou o curso de medicina na Universidade de Navarra, em Pamplona, no norte de Espanha, e agora voltou a mudar de cidade, por motivos profissionais, conforme foi avançado no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV.



A jovem, de 24 anos, matriculou-se numa nova escola em Oviedo, na província das Astúrias, de modo a preparar-se da melhor forma para o MIR (médico interno residente), o exame necessário para fazer a especialidade médica.









