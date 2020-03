Filhas das estrelas nacionais revelam sensualidade e ousadia nos primeiros trabalhos

Antes meninas, hoje verdadeiras mulheres. No final dos anos 90 e início de 2000, foram muitas as estrelas nacionais que deram à luz os primeiros rebentos. As crianças que outrora brilharam ao colo das mães atualmente já encantam nas redes sociais. Índia, filha de Ana Malhoa, de 20 anos, captou atenções esta semana ao partilhar uma fotografia na praia. As comparações à progenitora são muitas. Mãe e filha partilham não só a beleza como também a sensualidade.Mas há vários exemplos de sucesso. Helen Svedin, mulher do ex-futebolista Luís Figo, já divide protagonismo com as filhas Daniela, de 20 anos, e Martina, de 17, em diversas campanhas de moda. As duas jovens mostram-se ousadas e sensuais atraindo milhares de seguidores nas suas redes sociais, não só graças à ligação ao pai como às silhuetas curvilíneas.Maria Cerqueira Gomes, de 36 anos, mantém uma relação de grande amizade e cumplicidade com a filha, Francisca, de 16, que está uma mulher. "Sou uma mãe muito diferente até pela idade. Sempre dei colo à Francisca, sei que sou o porto seguro dela. Ela é diferente de mim a nível de personalidade mas, com o tempo, começa a ficar com traços meus", explicou a apresentadora. Mãe e filha dividem um sonho antigo: a moda. Francisca começou aos 15 anos a fazer as primeiras campanhas. É modelo de uma conhecida agência nacional e já coleciona vários trabalhos.Mariana Cruz, filha de Raquel Rocheta e Carlos Cruz, já faz sucesso nas redes sociais. A menina, que ficou conhecida dos portugueses nas fotos ao lado da mãe a visitar o pai na prisão, completou 18 anos e está uma mulher. Com a mãe divide muitas atividades, tais como idas à praia, onde encanta.