São filhas de antigas top models e estão determinadas a continuar o seu legado no mundo da moda. Com apenas 17 anos são evidentes as semelhanças de Leni Klum com a mãe, a alemã Heidi Klum.Apesar de ser filha do empresário Flavio Briatore, Leni foi criada pelo padrasto, o cantor Seal, e desde que posou para a ‘Vogue’ alemã ao lado da mãe nunca mais parou.