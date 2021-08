Filhas de Fernando Madureira vendem camisolas ‘piratas’

É uma nova polémica que envolve o clã Madureira. Macaco, o chefe da claque que diz estar falido enquanto faz férias de luxo numa unidade hoteleira em Vilamoura, no Algarve, patrocina um negócio de venda de material contrafeito com a marca do FC Porto.As filhas Catarina e Vicky anunciam mesmo esse negócio na sua página de Instagram, dando conta de que as camisolas custam apenas 35 euros. Em resposta a vários interessados, Catarina assume serem replicas, mas garantem que são de elevada qualidade. Diz mesmo: devem ser adquiridas porque são réplicas perfeitas.