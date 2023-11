O filho mais velho de Joana Amaral Dias, Vicente Amaral Dias, de 27 anos, está a ser julgado por violência doméstica contra a ex-companheira no Tribunal de Coimbra.



Segundo o Correio da Manhã apurou, a denúncia remonta a 2021, quando a antiga companheira apresentou queixa junto das autoridades, descrevendo as práticas violentas do filho da psicóloga, que se arrastaram ao longo do tempo.









