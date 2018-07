Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filho de José Eduardo dos Santos assume homossexualidade

Coréon Dú é o quarto filho do antigo presidente de Angola.

17:23

Coréon Dú, o quarto filho do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, assumiu ser gay numa publicação no Instagram.



O jovem publicou uma imagem na rede social que se fazia acompanhar da seguinte legenda:



"Homem gay solteiro: O que os meus amigos pensam que eu faço; O que a minha mãe pensa que eu faço; O que o meu pai pensa que eu faço; O que a sociedade pensa que eu faço; O que eu penso que faço". Estas frases fazem acompanhar-se de várias imagens.



O filho de José Eduardo dos Santos é seguido por mais de 140 mil pessoas no Instagram e usou nesta publicação as hastags "factos da vida" e "diga não aos estereótipos".