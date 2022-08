Prestes a fazer 17 anos, David Banda, o filho de Madonna que jogou nas escolas de formação do Benfica, no Seixal, enquanto a diva da pop viveu em Portugal, está a tornar-se um verdadeiro fenómeno na internet por ter começado a vestir as roupas da mãe adotiva, nas suas performances de música e dança.





