Filho de Pizzi nos cuidados intensivos

Pizzi e a mulher, Maria de Barros, não ganharam para o susto quando Afonso, de seis anos, adoeceu. "Fomos de uma crise de enxaquecas e vómitos para suspeita de meningite num quarto isolado, nos cuidados intensivos. Acho que ainda não assimilei todas as emoções que passaram por mim desde que entrámos naquele quarto e me disseram que o Afonso tinha uma infeção à volta do cérebro", desabafou Maria de Barros.