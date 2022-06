Filho de Príncipe Harry e Meghan Markle ameaçado “por ser mestiço”

Archie Mountbatten-Windsor, o filho mais velho de Príncipe Harry e da Duquesa de Sussex, foi alvo de um podcast supremacista, revela o The Sun. De acordo com a fonte, a criança de 3 anos foi atacada “por ser mestiço”.Os comentários foram feitos pelos londrinos Christopher Gibbons e Tyrone Patten-Walsh, no podcast “Black Wolf Radio”. O ódio perante o menino foi tanto que Gibbons chegou mesmo a ameaçar Archie, dizendo que era uma “abominação que deveria ser eliminada”.A dupla também referiu que Harry devia ser “processado” e “morto judicialmente por traição” pela sua relação com Meghan Markle, já que ambos detestavam casamentos interraciais.Segundo o jornal, o caso já avançou para tribunal e Gibbons e Patten-Walsh negam a acusação de terem cometido atos encorajadores de terrorismo relacionados com a extrema-direita. Gibbons nega ainda ter enviado vídeos para um arquivo chamado “The Radicalization Library”, entre abril de 2018 e fevereiro de 2020. Caso sejam condenados, poderão enfrentar uma pena até 15 anos de prisão.A procuradora Anne Whyte QC, referiu ao Tribunal da Coroa de Kingston-upon-Thames que o par extremista pode ser definido como “supremacistas brancos dedicados e sem remorso” que apresentavam claras “visões de extrema-direita”. Alertou também que ambos agiram com o intuito de encorajar atos de terrorismo contra as secções da sociedade que desprezavam.