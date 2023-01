Filho de Rita Pereira oferece brinquedos a crianças de São Tomé e Príncipe

Rita Pereira aproveitou a sua estadia em São Tomé e Príncipe para levar o filho, Lonô, de quatro anos, a oferecer os brinquedos a crianças carenciadas na região. A criança fez uma seleção dos brinquedos pessoais que já não usava antes de ir de férias.



A atriz partilhou todo processo através das redes sociais. Esta terça-feira publicou um instastorie a mostrar o momento da entrega.



"Fizemos questão que fosse o Lonô a dar alguns brinquedos pessoalmente para que ele visse para quem iam. Para que ele percebesse que este meninos ficam muito felizes com os brinquedos que ele já não usa", referiu a atriz no vídeo publicado no Instagram.



"Tenho feito isto todos os anos desde que ele nasceu Hoje em dia, [o Lonô] já percebe o que está a fazer e fica feliz por poder oferecer", disse.



A atriz portuguesa aproveitou para incentivar os seguidores a doarem e a ajudar instituições. "É uma ação muito simples e garanto-vos, muito gratificante", salientou.





View this post on Instagram A post shared by Rita Pereira (@hyndia)