De relembrar que Sean é um dos oito filhos de Rod Stewart, de 77 anos, fruto do relacionamento com a primeira mulher. De relembrar que Sean é um dos oito filhos de Rod Stewart, de 77 anos, fruto do relacionamento com a primeira mulher.

O filho de Rod Stewart, Sean Stewart, foi hospitalizado após ter sido atropelado por um camião.Sean Stewart, de 42 anos, recorreu às redes sociais para divulgar a notícia. "Fui atropelado por um camião num sinal vermelho", pode ler-se na página de instagram, onde o filho do cantor surge de máscara e com um colar cervical no hospital.